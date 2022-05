“Quali” al Roland Garros: Nardi, Giannessi, Zeppieri e Agamenone al turno decisivo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel tabellone maschile fuori al secondo turno Cobolli e Giustino. In campo Moroni, Vavassori e Caruso. In quello femminile Cocciaretto ed Errani Leggi su federtennis (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel tabellone maschile fuori al secondoCobolli e Giustino. In campo Moroni, Vavassori e Caruso. In quello femminile Cocciaretto ed Errani

