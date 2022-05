Putin malato, lo strano movimento del piede durante un incontro: la sindrome delle "gambe senza riposo" collegata al Parkinson (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'argomento malattia di Putin si arricchisce con un nuovo capitolo. Un video diffuso dal Cremlino, che testimonia l'incontro del presidente russo con l'omologo del Tagikistan Emomali... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'argomento malattia disi arricchisce con un nuovo capitolo. Un video diffuso dal Cremlino, che testimonia l'del presidente russo con l'omologo del Tagikistan Emomali...

