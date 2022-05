Psicologo scolastico, parte l’iter legislativo alla Camera. Fratelli d’Italia: “I docenti non possono essere lasciati soli e farsi carico dei bisogni emotivi degli studenti” (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Sono estremamente soddisfatta per l'avvio alla Camera, in commissione Istruzione e Cultura, dell’iter legislativo della PdL di istituzione dello Psicologo scolastico, di cui sono prima proponente. Si tratta indubbiamente di un' iniziativa che va nella direzione giusta, al fine di introdurre in Italia ciò che negli altri Stati dell’Unione Europea è già realtà da anni, mediante la presenza della figura stabile e di ruolo dello Psicologo scolastico". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Sono estremamente soddisfatta per l'avvio, in commissione Istruzione e Cultura, deldella PdL di istituzione dello, di cui sono prima proponente. Si tratta indubbiamente di un' iniziativa che va nella direzione giusta, al fine di introdurre in Italia ciò che negli altri Stati dell’Unione Europea è già realtà da anni, mediante la presenza della figura stabile e di ruolo dello". L'articolo .

