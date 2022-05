Psg | Verratti e il commento sul rinnovo | 'Ne stiamo parlando'

Advertising

La Gazzetta dello Sport

"Il Real è una squadra esperta e sa soffrire, noi dobbiamo imparare a farlo", dice l'italiano PARIGI (FRANCIA) - Pilastro, senatore, leader e così via. Marcoè ormai un'istituzione al, del resto il 29enne centrocampista italiano è a Parigi dal 2012, un'eternità. Di campioni ne sono passati tanti, molti sono ripartiti poco dopo lui no, è sempre ...Non ci saranno mai problemi con il'.ha ribadito di essere felice a Parigi: 'Ogni allenamento è come il primo, non sono mai indietro quando lavoro. Do sempre il massimo perché amo tutto ... Verratti, manovre per il rinnovo. "Psg nel cuore. Se poi si stancherà di me..." Il giocatore senegalese era assente nella partita contro il Montpellier. Interrogato dalla Federazione. Ma il caso porta ad aggressioni contro la comunità Lgbt nel Paese africano dove l’omosessualità ...PSG VERRATTI – “Attualmente sono in trattativa con la società. Non c’è troppo da dire, il club prende le decisioni e sa cosa vuole fare con me. Se e quando mi diranno che non vogliono rinnovare, ...