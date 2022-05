Prosegue l' evacuazione dei feriti dall' acciaieria Azovstal

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In Ucraina si continua a combattere, si contano ancora morti ema le speranze che si giunga in tempi rapidi a un accordo di pace sono minime: la guerra è ormai all'ottantaquattresimo giorno e i negoziati tra Mosca e Kiev sono in stallo. Mentre le armi non si fermano in diverse aree del Paese,l'operazione didei combattenti ucraini asserragliati nell', a Mariupol. Ci si interroga, però, sul futuro dei difensori uscitio stabilimento. Alcuni di loro, gravemente, sono stati condotti in una struttura medica a Novoazovsk, in un'area controllata dai filorussi, altri sarebbero stati evacuati a Olenivka. Secondo Mosca si tratta di una resa mentre Kiev parla di uno scambio di prigionieri. Il ministero ...