Profumi di marca e sostanze pericolose: Hermès, Hugo Boss, Lancome, Carolina Herrera. Ecco la lista! (Di mercoledì 18 maggio 2022) Li spruzziamo senza remore per lasciare una scia odorosa, ma siamo certe che i Profumi di marca siano sicuri? Certo, poniamo massima attenzione alla scelta del deodorante: controlliamo che siano assenti i derivati dell’alluminio, perché lo utilizziamo proprio sulle ghiandole sudoripare e vogliamo essere sicure che non contengano sostanze tossiche. Non ci poniamo, però, problema alcuno per le Eau de Toilette. Male, anzi malissimo, purtroppo per noi! O almeno così risulta da una recente ricerca condotta dal consiglio dei consumatori in collaborazione con ben due organizzazione per la tutela della salute danesi. Qui trovate il report completo. Ma per chiarivi le idee, continuate a leggere il nostro articolo. Curiose? Iniziamo! Profumi di marca e sostanze pericolose: la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 18 maggio 2022) Li spruzziamo senza remore per lasciare una scia odorosa, ma siamo certe che idisiano sicuri? Certo, poniamo massima attenzione alla scelta del deodorante: controlliamo che siano assenti i derivati dell’alluminio, perché lo utilizziamo proprio sulle ghiandole sudoripare e vogliamo essere sicure che non contenganotossiche. Non ci poniamo, però, problema alcuno per le Eau de Toilette. Male, anzi malissimo, purtroppo per noi! O almeno così risulta da una recente ricerca condotta dal consiglio dei consumatori in collaborazione con ben due organizzazione per la tutela della salute danesi. Qui trovate il report completo. Ma per chiarivi le idee, continuate a leggere il nostro articolo. Curiose? Iniziamo!di: la ...

