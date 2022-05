Processo per terrorismo e rischio ergastolo: cosa succederà ai soldati di Azovstal dopo la resa (Di mercoledì 18 maggio 2022) «Abbiamo bisogno di eroi vivi», ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky annunciando l’evacuazione (e la resa) dei soldati assediati per 82 giorni nell’acciaieria Azovstal di Mariupol. Ma mentre gli ultimi bus con i militari ucraini arrivano a Olenivka, nel territorio controllato dalla Repubblica separatista di Donetsk, il destino dei reduci in mano ai russi sembra essere segnato. Mentre resta incerta anche la sorte dei soldati rimasti nei tunnel dell’acciaieria, che potrebbero essere alcune centinaia. E da Mosca non arrivano segnali incoraggianti. Mentre secondo alcune fonti il Cremlino – e addirittura Vladimir Putin in persona – avrebbe garantito un trattamento negli standard internazionali, per la Duma sono «terroristi». E in quanto tali non possono essere oggetto di scambio di prigionieri. La ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) «Abbiamo bisogno di eroi vivi», ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky annunciando l’evacuazione (e la) deiassediati per 82 giorni nell’acciaieriadi Mariupol. Ma mentre gli ultimi bus con i militari ucraini arrivano a Olenivka, nel territorio controllato dalla Repubblica separatista di Donetsk, il destino dei reduci in mano ai russi sembra essere segnato. Mentre resta incerta anche la sorte deirimasti nei tunnel dell’acciaieria, che potrebbero essere alcune centinaia. E da Mosca non arrivano segnali incoraggianti. Mentre secondo alcune fonti il Cremlino – e addirittura Vladimir Putin in persona – avrebbe garantito un trattamento negli standard internazionali, per la Duma sono «terroristi». E in quanto tali non possono essere oggetto di scambio di prigionieri. La ...

