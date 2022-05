Probabili formazioni Fiorentina-Juventus: trentottesima giornata Serie A 2021/2022 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Le Probabili formazioni di Fiorentina-Juventus, match valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 19:30 di domenica 22 maggio nella cornice dello Stadi Artemio Franchi di Firenze. La partita, che chiuderà questa stagione di Serie A sarà trasmessa in diretta Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Le Probabili formazioni Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikone, Cabral, Gonzalez Ballottaggi: – Indisponibili: Castrovilli, Sottil Squalificati: – Juventus (4-2-3-1): Szczesny; ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ledi, match valevole per ladel campionato di. Si gioca alle 19:30 di domenica 22 maggio nella cornice dello Stadi Artemio Franchi di Firenze. La partita, che chiuderà questa stagione diA sarà trasmessa in diretta Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Le(4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikone, Cabral, Gonzalez Ballottaggi: – Indisponibili: Castrovilli, Sottil Squalificati: –(4-2-3-1): Szczesny; ...

