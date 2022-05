Prime vittorie italiane ad Antalya e Prijedor (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tra le partite giocate fin qui negli ITF maschili, arrivano i successi al primo turno di Arnaboldi e Piraino in Turchia e di Pampanin in Bosnia Leggi su federtennis (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tra le partite giocate fin qui negli ITF maschili, arrivano i successi al primo turno di Arnaboldi e Piraino in Turchia e di Pampanin in Bosnia

Advertising

Massimo_P63 : @3uominibarca @CriticoMilanist @itselisy Io ho fatto molto peggio, prime 3 partite del Milan a Sassuolo (Reggio E.)… - denni1327 : @StePedrotti Che emozione quella sera! Era una delle prime vittorie della Roma, anch'io ero allo stadio con mio pad… - andreatifainter : @Guido17595958 @corradone91 È semplice, le vittorie di competizioni europee non generano nuovi posti europei da pia… - sportli26181512 : MotoGP, Bastianini come Lorenzo: le statistiche post Le Mans (Francia): Tre vittorie nelle prime sette gare: il bot… - PascoliniBruno : @ouiserboudreaux @pavyg Non so se sono bravo ma, non sono scemo. Seguo il tennis dalle prime vittorie di Borg.. -