Prequalificazioni Italy Major Premier Padel | avanzano le teste di serie

Advertising

federtennis : ?? Al via domani le prequalificazioni dell'Italy Major Premier Padel: in palio 2 posti per il main draw e 4 per le q… - PadelReview : Italy Major Premier Padel: da mercoledì le pre-qualificazioni al Club Play Pisana di Roma -

FIT

Le pre - qualificazioni, che si concluderanno il 20 maggio, mettono in palio due wild card per il tabellone principale dell'Major Premier Padel (al via il 23 maggio) e 4 posti per le ...Le pre - qualificazioni, che si concluderanno il 20 maggio, mettono in palio due wild card per il tabellone principale dell'Major Premier Padel (al via il 23 maggio) e 4 posti per le ... Scattate le Pre-qualificazioni al Foro: live su SuperTenniX Sono scattate al Club Play Pisana di Roma (Via dei Matteini, 35) le Pre-qualificazioni dell' l’Italy Major Premier Padel. Si ripete dunque lo ...Le prime otto teste di serie salteranno sia il primo che il secondo turno. A guidare il seeding è Federica Di Sarra , seguita da Lisa Pigato e Stefania Rubini . Andiamo dunque a scoprire il tabellone ...