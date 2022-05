Premier Finlandia Marin da Draghi | nella Nato il prima possibile

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Nel giorno in cui gli ambasciatori die Svezia hanno consegla richiesta ufficiale di adesione allalaministra della Repubblica diSannada Roma, dove ha ...

Advertising

mara_carfagna : Sanna Marin e Magdalena Andersson le due coraggiose premier di #Finlandia e #Svezia hanno chiesto formalmente l’ade… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La premier della Finlandia, Sanna Marin, è arrivata a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Cons… - TgLa7 : #Draghi riceve premier #Finlandia a palazzo Chigi - Zetaricordi : @Zziagenio78 La premier della Finlandia a 37 anni fa entrare il suo paese nella NATO. Io a 37 anni non son riuscito… - MaurizioAlba : RT @Zziagenio78: La finlandese Sanna Marin a 37 anni è premier della Finlandia e ha preso la decisione storica di entrare nella Nato. Io a… -

L'APPOGGIO DELL'ITALIA "e Svezia già cooperano con la Nato e condividono i valori ... dobbiamo sostenere i Paesi nel periodo di transizione", ha detto ilDraghi dopo l'incontro con la ...Sono molto grato alDraghi al sostegno dell'Italia. Lasara' un partner affidabile della Nato e contribuira' alla sicurezza globale". Lo ha detto lafinlandese Sanna Marin ...In un altro momento l’incontro con la giovane premier della Finlandia, Sanna Marin , 36 anni, sarebbe stato per il presidente del Consiglio un momento diplomatico quasi di routine. (Corriere della ...Milano, 18 mag. (askanews) - Nel giorno in cui gli ambasciatori di Finlandia e Svezia hanno consegnato la richiesta ufficiale di adesione alla ...