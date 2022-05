Porti, Monti (Autorità Palermo): “Verso soluzione per bacino 150mila tonnellate” (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ho appena ricevuto la notizia che nel nuovo decreto Infrastrutture presentato dal ministero c’è la soluzione dell’annoso problema della diminuzione del periodo in cui verranno erogati i fondi per il pagamento della ristrutturazione del bacino da 150mila tonnellate”. Lo ha detto Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità del mare di Sicilia occidentale, a margine del faccia a faccia a Palermo con il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli. “Aspettiamo il prossimo Cdm – ha aggiunto – ma siamo già pronti a inviare le lettere per le manifestazioni d’interesse anche per questa importante opera”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ho appena ricevuto la notizia che nel nuovo decreto Infrastrutture presentato dal ministero c’è ladell’annoso problema della diminuzione del periodo in cui verranno erogati i fondi per il pagamento della ristrutturazione delda”. Lo ha detto Pasqualino, presidente dell’del mare di Sicilia occidentale, a margine del faccia a faccia acon il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli. “Aspettiamo il prossimo Cdm – ha aggiunto – ma siamo già pronti a inviare le lettere per le manifestazioni d’interesse anche per questa importante opera”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

