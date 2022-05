Porti, Monti (Autorità Palermo): "Nessun cantiere fermo per rincari materie prime" (Di mercoledì 18 maggio 2022) Palermo, 18 mag. (Adnkronos) - "Siamo nella condizione di assumerci una grande responsabilità. Al netto del conflitto e dei problemi che ci sono sul rincaro dei materiali, noi riconosciamo alle imprese impegnate nella costruzione delle opere ciò che è giusto riconoscere. E lo facciamo all'interno di un perimetro che deve essere sempre quello del rispetto delle norme, ma ci assumiamo una responsabilità nel limite di quel perimetro". A dirlo è stato Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità del Mare di Sicilia Occidentale, a margine dell'incontro a Palermo con il viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli. "Non c'è stato un solo cantiere bloccato a causa del non riconoscimento degli incrementi sui materiali - ha aggiunto -. Ieri è stata approvata una norma che consente il riconoscimento di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022), 18 mag. (Adnkronos) - "Siamo nella condizione di assumerci una grande responsabilità. Al netto del conflitto e dei problemi che ci sono sul rincaro dei materiali, noi riconosciamo alle imprese impegnate nella costruzione delle opere ciò che è giusto riconoscere. E lo facciamo all'interno di un perimetro che deve essere sempre quello del rispetto delle norme, ma ci assumiamo una responsabilità nel limite di quel perimetro". A dirlo è stato Pasqualino, presidente dell'del Mare di Sicilia Occidentale, a margine dell'incontro acon il viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli. "Non c'è stato un solobloccato a causa del non riconoscimento degli incrementi sui materiali - ha aggiunto -. Ieri è stata approvata una norma che consente il riconoscimento di ...

