Ponte Messina, Morelli: “E’ necessità, non farlo sarebbe antistorico” (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “La Sicilia è la migliore piattaforma logistica che l’Europa può avere e il Ponte sullo Stretto è una necessità. Non farlo è un’antitesi rispetto agli importantissimi investimenti che Italia e Europa stanno facendo sul Meridione e la Sicilia. Non realizzare questa opera sarebbe una cosa antistorica. Quindi, ribadisco: ‘Viva il Ponte sullo Stretto’”. A dirlo a Palermo è stato il vice ministro per le Infrastrutture, Alessandro Morelli. “Informiamo, in maniera assolutamente amichevole, il presidente Musumeci, che la lobby del Nord da me rappresentata vuole il Ponte sullo Stretto”. Così il viceministro ha replicato a distanza al governatore siciliano, Nello Musumeci, che nei giorni scorsi da Sorrento era tornato a parlare di Ponte sullo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – “La Sicilia è la migliore piattaforma logistica che l’Europa può avere e ilsullo Stretto è una. Nonè un’antitesi rispetto agli importantissimi investimenti che Italia e Europa stanno facendo sul Meridione e la Sicilia. Non realizzare questa operauna cosa antistorica. Quindi, ribadisco: ‘Viva ilsullo Stretto’”. A dirlo a Palermo è stato il vice ministro per le Infrastrutture, Alessandro. “Informiamo, in maniera assolutamente amichevole, il presidente Musumeci, che la lobby del Nord da me rappresentata vuole ilsullo Stretto”. Così il viceministro ha replicato a distanza al governatore siciliano, Nello Musumeci, che nei giorni scorsi da Sorrento era tornato a parlare disullo ...

Advertising

LocalPage3 : Ponte Messina, Morelli: 'E' necessità, non farlo sarebbe antistorico' - nieddupierpaolo : Stanno arrubando dal 1986 per smantellare una centrale. Come il finto ponte di Messina ??????????#staseraitalia - messina_oggi : Agricoltura, tra Italia e Israele un “ponte” di innovazioneNAPOLI (ITALPRESS) - L'agricoltura incontra l'innovazion… - 75spiritolibero : Ma il senso di pubblicare foto sulla scarsa #manutenzione dei piloni del ponte sullo stretto di #Messina, è cercare… - nonnachicca58 : RT @mazzeoantonio: Ponte? No Grazie!!! W la Luna sullo Stretto!!! #Messina #Sicilia #Calabria #noponte -