Pomezia, per una cultura più inclusiva: arriva al Museo la planimetria tattile del centro storico della Città. (Di mercoledì 18 maggio 2022) Pomezia. Una cerimonia importante, svoltasi questa mattina all’attenzione di tutti: parliamo della cerimonia di donazione della planimetria tattile del plastico centro storico cittadino al Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento da parte del Rotary Club Pomezia Lavinium. Leggi anche: Pomezia: il sindaco incontra Flavia Pecorella, giovane campionessa di ginnastica artistica Una donazione da parte del Rotary Club Pomezia Lavinium Un dono alla Città che arricchisce il patrimonio museale e rende ancora più accessibile il Museo, garantendo a ipovedenti e non vedenti la piena fruizione della sezione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 maggio 2022). Una cerimonia importante, svoltasi questa mattina all’attenzione di tutti: parliamocerimonia di donazionedel plasticocittadino aldi– Laboratorio del Novecento da parte del Rotary ClubLavinium. Leggi anche:: il sindaco incontra Flavia Pecorella, giovane campionessa di ginnastica artistica Una donazione da parte del Rotary ClubLavinium Un dono allache arricchisce il patrimonio museale e rende ancora più accessibile il, garantendo a ipovedenti e non vedenti la piena fruizionesezione ...

Advertising

CorriereCitta : Pomezia, per una cultura più inclusiva: arriva al Museo la planimetria tattile del centro storico della Città. - filipporapisar1 : @ivanscalfarotto Non c’è bisogno dello scrutinio a voto segreto per esempio a Pomezia. Siete politica vecchia ! L’i… - Cazzaccimiei1 : @FelipeKarmelo @Monfortino1 @chilisummer @BoomandBustit Un'ora di strada la fai anche se vieni dal Queen, dal Bronx… - filipporapisar1 : @ItaliaViva Giustissimo i cittadini a Pomezia per esempio hanno scelto il loro sindaco e i loro amministratori e co… - enzofox7 : @chiccotesta A Chicco, il Comune di Pomezia all’unanimità ha votato per il no al termovalorizzatore a Santa Palomba… -