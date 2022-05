PlayStation 5, la novità che tutti aspettavamo: ecco le nuove colorazioni! (Di mercoledì 18 maggio 2022) PlayStation 5 si aggiorna, e lo fa introducendo interessanti novità sotto il profilo della scocca. Parliamo infatti di nuove colorazioni che saranno presto “disponibili” per tutti coloro che vorranno accaparrarsi una nuova console targata Sony. PlayStation 5: ecco le nuove colorazioni – 180522 www.computermagazine.itNonostante l’evidente penuria di PlayStation 5, Sony prosegue imperterrita nella sua timeline di uscite e novità. Parliamo, in questo caso, delle nuove colorazioni che saranno presto disponibili con protagonista l’ultima ammiraglia giapponese, pronta a dare il benvenuto ad alcune nuove opzioni di acquisto. Nello specifico parliamo delle colorazioni Starlight Blue, Galactic Purple e Nova ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022)5 si aggiorna, e lo fa introducendo interessantisotto il profilo della scocca. Parliamo infatti dicolorazioni che saranno presto “disponibili” percoloro che vorranno accaparrarsi una nuova console targata Sony.5:lecolorazioni – 180522 www.computermagazine.itNonostante l’evidente penuria di5, Sony prosegue imperterrita nella sua timeline di uscite e. Parliamo, in questo caso, dellecolorazioni che saranno presto disponibili con protagonista l’ultima ammiraglia giapponese, pronta a dare il benvenuto ad alcuneopzioni di acquisto. Nello specifico parliamo delle colorazioni Starlight Blue, Galactic Purple e Nova ...

Advertising

gamescore_it : Rilasciato il trailer dei personaggi di 'The Legend of Heroes: Trails from Zero' - - hynerdit : PlayStation Plus: raggiunto un accordo con Ubisoft Gradita novità per i giocatori Sony estimatori dei titoli Ubiso… - PlayStationBit : Grandi novità in arrivo per #FallGuys su #PS4 #PS5 - SCUFItalia : RT @gamescore_it: Rivelati 'SCUF Reflex': i nuovi controller per PlayStation - - TSOWrestling : Tutte le ultime novità del PlayStation Plus, inclusa un'interessante versione di prova di #WWE2K22 #TSOW // #TSOS -