Playoff NBA Highlights Miami - Boston | gara - 1 | 118 - 107

RassegnaZampa : #Basket #Nba Incontenibile Butler! Boston ribaltata, 1-0 Miami in finale a Est - Gazzetta_NBA : Miami-Boston, le pagelle: Tucker guerriero da 7,5. Williams 5: dov’è finito? #Nbaplayoffs - Davide_piase : Miami di voglia e ferocia va 1-0. Butler immenso. Celtics bene solo nel 1º tempo. Pesantissime le assenza di Smart… - Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Tatum si spegne sul più bello, Butler lancia Miami sull’1-0 #Nbaplayoffs - SkySportNBA : Playoff NBA, Jimmy Butler show da 41 punti: Miami batte Boston in gara-1 #SkyNBA #NBA -

Buona la prima per Miami. Nella notte italiana i ragazzi di coach Erik Spoelstra hanno sconfitto tra le mura amiche Boston (privo di Marcus Smart e Al Horford) per 118 - 107 e hanno conquistato il ...Partita straordinaria degli Heat e di Jimmy Butler che dominano gara 1 resistendo al tentativo di rimonta dei Celtics. Butler chiude con 41 punti e 9 rimbalziSubito grandi emozioni in gara 1 della finale di conference ad Est. Miami si impone su Boston 118-107 grazie a una super prestazione di Butler, autore di ben 41 punti (quinta prestazione con almeno 40 ...A fine partita il migliore in casa Heat è ovviamente Jimmy Butler con i suoi 41 punti, 9 rimbalzi e 5 assist, ma sono importanti anche i 18 punti di Tyler Herro ...