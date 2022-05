“Pirati dei Caraibi”: Margot Robbie al posto di Johnny Depp. Forse (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mentre Johnny Depp, volto storico di Jack Sparrow, è impegnato in tribunale nella causa per diffamazione contro la sua ex moglie Amber Heard, l’industria cinematografica continua a lavorare alla saga de I Pirati dei Caraibi e, pare ormai ovvio che l’attore non sarà più nel cast. Vi raccomandiamo... Amber Heard: "Ho sempre amato Johnny Depp, ma spero che il divorzio si concluda" L'attrice ha annunciato su Instagram che si prenderà una pausa dai social: sarà in Virginia, dove affronterà (spera) una volta per tutte l'ex ma... Il produttore americano Jerry Bruckheimer, in un’intervista rilasciata al quotidiano britannico Sunday Times, ha confermato di aver lavorato su nuove ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mentre, volto storico di Jack Sparrow, è impegnato in tribunale nella causa per diffamazione contro la sua ex moglie Amber Heard, l’industria cinematografica continua a lavorare alla saga de Ideie, pare ormai ovvio che l’attore non sarà più nel cast. Vi raccomandiamo... Amber Heard: "Ho sempre amato, ma spero che il divorzio si concluda" L'attrice ha annunciato su Instagram che si prenderà una pausa dai social: sarà in Virginia, dove affronterà (spera) una volta per tutte l'ex ma... Il produttore americano Jerry Bruckheimer, in un’intervista rilasciata al quotidiano britannico Sunday Times, ha confermato di aver lavorato su nuove ...

