Piccolo itinerario nell’Italia che macina | impasta e frigge

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Piacciono a tutti. L’essenza delle polpette è questa: perfino i bambini più capricciosi si lasciano conquistare dalle polpette, e i grandi non sono da meno. Ne esistono di ogni genere: di carne, di pesce o di verdure, fritte o cotte al forno, da mangiare con le mani dal cono di carta o da ripassare nel sugo di pomodoro. Si possono servire come stuzzichino o come secondo, si possono unire agli spaghetti per un risultato in perfetto stile “Lilly e il vagabondo”. Ma le polpette hanno un tratto in comune: si tratta di una preparazione povera, nata dalla necessità di riutilizzare gli avanzi o di far rendere al meglio quel poco che un tempo si aveva a disposizione (è il caso delle polpette di pane, ad esempio). Per questo spesso non esiste una ricetta rigida e codificata delle polpette. E per questo la tradizione gastronomica italiana è ricca di proposte di questo tipo. Cerchiamo quindi di ...