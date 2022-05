Perdere peso senza smettere di mangiare: ecco cosa influisce sulla “dieta” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Con l’avvicinarsi dell’estate le persone cercano mille espedienti per Perdere peso e rimettersi in forma velocemente. Tra diete, massaggi, sport e ricerche su google le soluzioni sono tante. Ma se quella più efficace fosse, invece, dentro di noi e dipendesse da un ormone? I fattori che influiscono sulla perdita di peso possono essere molteplici, uno di questi è di sicuro lo stress. C’è chi dice che ingrassa in condizioni stressanti perché mangia di più, c’è invece chi l’appetito lo perde del tutto. Cerchiamo di capire perché! L’ormone che ci aiuta a dimagrire – curiosauro.itL’ormone si chiama Grelina La grelina viene prodotta e rilasciata dalle cellule della parte superiore dello stomaco. Quando lo stomaco è vuoto, la grelina scorre grazie al flusso sanguigno e trasmette ai neuroni lo stimolo della fame. Dopo aver ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Con l’avvicinarsi dell’estate le persone cercano mille espedienti pere rimettersi in forma velocemente. Tra diete, massaggi, sport e ricerche su google le soluzioni sono tante. Ma se quella più efficace fosse, invece, dentro di noi e dipendesse da un ormone? I fattori che influisconoperdita dipossono essere molteplici, uno di questi è di sicuro lo stress. C’è chi dice che ingrassa in condizioni stressanti perché mangia di più, c’è invece chi l’appetito lo perde del tutto. Cerchiamo di capire perché! L’ormone che ci aiuta a dimagrire – curiosauro.itL’ormone si chiama Grelina La grelina viene prodotta e rilasciata dalle cellule della parte superiore dello stomaco. Quando lo stomaco è vuoto, la grelina scorre grazie al flusso sanguigno e trasmette ai neuroni lo stimolo della fame. Dopo aver ...

