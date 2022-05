(Di mercoledì 18 maggio 2022) Presentata alla Camera la mozione per togliere il casello per 3 chilometri. L’atto è stato depositato da Romano e Braga (Pd) nelle commissioni Trasporti e Ambiente di Montecitorio. Attesa larga condivisione politica dell’iniziativa: appena votato, il documento sarà vincolante per il governo -LAPER ABOLIREE CASELLO

Pedaggio sulla Tirrenica fantasma, ora tocca a Giovannini dire basta - Firma la nostra petizione Presentata alla Camera la mozione per togliere il casello per 3 chilometri. L'atto è stato depositato da Romano e Braga (Pd) nelle commissioni Trasporti e Ambiente di Montecitorio. Attesa larga condiv ...(Teleborsa) - Nel 2021 in Italia la spesa per l'acquisto e l'esercizio degli autoveicoli (autovetture, veicoli commerciali, veicoli industriali e autobus) è stata di oltre 180 miliardi di euro, ...