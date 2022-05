Partecipò alla Conferenza di Fratelli d'Italia: richiamo disciplinare per il direttore del Tg2 Sangiuliano (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ha avuto conseguenze, seppur lievi, la partecipazione alla Conferenza programmatica di Fratelli d'Italia, del direttore del Tg2 Sangiuliano. E' emerso che era stato autorizzato a moderare la ... Leggi su globalist (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ha avuto conseguenze, seppur lievi, la partecipazioneprogrammatica did', deldel Tg2. E' emerso che era stato autorizzato a moderare la ...

Partecipò alla Conferenza di Fratelli d'Italia: richiamo disciplinare per il direttore del Tg2 Sangiuliano In base a indiscrezioni riportate da diversi organi di informazione, Sangiuliano avrebbe chiesto all'Azienda l'autorizzazione a moderare un dibattito alla convention politica di Fdi e non a tenere un ...