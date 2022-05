Pandemia, segnali di miglioramento, ma nuovi scenari fino al 2027 (Di mercoledì 18 maggio 2022) . tutto dipende dal tasso di vaccinazione globale L’International Science Council ha parlato del futuro della Pandemia. Sebbene ora il peggio sembra essere passato, tuttavia l’organizzazione, formata da oltre 200 associazioni scientifiche internazionali, avverte i governi di “non fingere che la crisi sia finita solo perché la mortalità si è ridotta: per molti cittadini ci saranno ancora molti anni di difficoltà e sfide”. L’organizzazione, inoltre, avverte sul futuro sviluppo della Pandemia, prospettando tre possibili scenari fino al 2027, i quali possono variare a seconda delle condizioni generali dei paesi, delle vaccinazioni e dei vari scenari bellici. Leggi anche: MILANO, UOMO TENTA IL SUICIDIO. I CARABINIERI LO SALVANO CON IL TASER I tre scenari vanno da un quadro ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) . tutto dipende dal tasso di vaccinazione globale L’International Science Council ha parlato del futuro della. Sebbene ora il peggio sembra essere passato, tuttavia l’organizzazione, formata da oltre 200 associazioni scientifiche internazionali, avverte i governi di “non fingere che la crisi sia finita solo perché la mortalità si è ridotta: per molti cittadini ci saranno ancora molti anni di difficoltà e sfide”. L’organizzazione, inoltre, avverte sul futuro sviluppo della, prospettando tre possibilial, i quali possono variare a seconda delle condizioni generali dei paesi, delle vaccinazioni e dei varibellici. Leggi anche: MILANO, UOMO TENTA IL SUICIDIO. I CARABINIERI LO SALVANO CON IL TASER I trevanno da un quadro ...

