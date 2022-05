Pamela Petrarolo, il selfie con la mamma lascia di stucco: somiglianza lampante! (Di mercoledì 18 maggio 2022) La foto della nuova naufraga Pamela Petrarolo insieme alla sua mamma: non riuscirete a crederci, la somiglianza è pazzesca! Con il suo arrivo durante la scorsa puntata, potrebbero rimescolarsi tutte le carte a L’Isola dei Famosi: la grintosa Pamela Petrarolo, appena sbarcata in Honduras insieme a Marco Maccarini, potrebbe dare filo da torcere ai concorrenti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 18 maggio 2022) La foto della nuova naufragainsieme alla sua: non riuscirete a crederci, laè pazzesca! Con il suo arrivo durante la scorsa puntata, potrebbero rimescolarsi tutte le carte a L’Isola dei Famosi: la grintosa, appena sbarcata in Honduras insieme a Marco Maccarini, potrebbe dare filo da torcere ai concorrenti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Pamela Petrarolo ricordate sua sorella Romina? Era con lei a Non è la Rai eccola oggi - #Pamela #Petrarolo… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Era appena un’adolescente quando approdò a 'Non è la Rai'. Oggi ha 45 anni e ha deciso di essere una naufraga all'isola dei fa… - fanpage : Era appena un’adolescente quando approdò a 'Non è la Rai'. Oggi ha 45 anni e ha deciso di essere una naufraga all'i… - mentalistlifes : RT @BITCHYFit: Io quando ho letto il nome di Pamela Petrarolo e per un attimo ho pensato a Pamela Perricciolo #Isola - MillaDibbe : RT @MediasetTgcom24: #TV: per #PamelaPetrarolo, tanta nostalgia di #NonèlaRai. Su #MediasetExtra? le repliche > -