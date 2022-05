Pagamento Pensioni Giugno 2022: calendario poste e banche, nessun anticipo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Come ogni mese, anche questa volta andiamo a scoprire insieme quando avverrà il Pagamento delle Pensioni di Giugno 2022. Non mancano le novità e anche questo mese possiamo confermarvi che non vi saranno anticipi per chi ritira la pensione agli sportelli delle poste italiane. Come è infatti ormai noto, lo scorso 31 marzo è terminato lo stato di emergenza legato al Covid-19 e da aprile non vi sono più stati anticipi. Vediamo allora il calendario per le Pensioni di Giugno per chi ritira in posta e in banca. calendario Pagamento Pensioni in poste per il mese di Giugno 2022: erogazione fino all’ 8 Il Pagamento delle ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Come ogni mese, anche questa volta andiamo a scoprire insieme quando avverrà ildelledi. Non mancano le novità e anche questo mese possiamo confermarvi che non vi saranno anticipi per chi ritira la pensione agli sportelli delleitaliane. Come è infatti ormai noto, lo scorso 31 marzo è terminato lo stato di emergenza legato al Covid-19 e da aprile non vi sono più stati anticipi. Vediamo allora ilper lediper chi ritira in posta e in banca.inper il mese di: erogazione fino all’ 8 Ildelle ...

