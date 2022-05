Orsini non ha mai detto “Travaglio mi ha rovinato la vita” (ma ha detto che “ragiona in maniera primitiva”) (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’esposizione mediatica di Alessandro Orsini, diventata sempre più imponente dopo le sue ospitate televisive e i suoi articoli su “Il Fatto Quotidiano” per parlare della guerra in Ucraina ha portato alla rievocazione di vecchie dichiarazioni fatte dal professore di sociologia. Vere o presunte. Nelle ultime ore, infatti, “Il Giornale” di Augusto Minzolini è andato a ripescare una vecchia intervista rilasciata proprio a quel quotidiano nel 2011. Un articolo che iniziava con questa presunta dichiarazione: “Travaglio è un cattivo giorna­lista e mi ha rovinato la vita”. Alla luce della collaborazione con il Fatto, dunque, queste parole sembrano andare in collisione con il passato. Ma la storia ha un retroscena rimasto nascosto e dimenticato nel tempo. Orsini non ha mai ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’esposizione mediatica di Alessandro, diventata sempre più imponente dopo le sue ospitate televisive e i suoi articoli su “Il Fatto Quotidiano” per parlare della guerra in Ucraina ha portato alla rievocazione di vecchie dichiarazioni fatte dal professore di sociologia. Vere o presunte. Nelle ultime ore, infatti, “Il Giornale” di Augusto Minzolini è andato a ripescare una vecchia intervista rilasciata proprio a quel quotidiano nel 2011. Un articolo che iniziava con questa presunta dichiarazione: “è un cattivo giorna­lista e mi hala”. Alla luce della collaborazione con il Fatto, dunque, queste parole sembrano andare in collisione con il passato. Ma la storia ha un retroscena rimasto nascosto e dimenticato nel tempo.non ha mai ...

