Oroscopo di Paolo Fox del 19 maggio: Cancro nervoso

È pronto l'Oroscopo di Paolo Fox del 19 maggio. Che cosa accadrà nelle prossime 24 ore? Secondo le stelle, si prospetta una giornata nervosa per i nati in Cancro per via dell'opposizione lunare. I nativi dei Pesci e della Bilancia devono fare attenzione a qualche intoppo. In primo piano, l'astrologia applicata alla giornata di giovedì.

