Opel - Il nuovo amministratore delegato è Florian Huettl (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il consiglio di sorveglianza della Opel/Vauxhall ha affidato l'incarico di amministratore delegato a Florian Huettl, attuale responsabile Vendite e marketing. Huettl assumerà l'incarico l'1 giugno prossimo, in sostituzione di Uwe Hochgeschurtz, a sua volta promosso al ruolo di direttore operativo dell'area Enlarged Europe del gruppo Stellantis. Leggi su quattroruote (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il consiglio di sorveglianza della/Vauxhall ha affidato l'incarico di, attuale responsabile Vendite e marketing.assumerà l'incarico l'1 giugno prossimo, in sostituzione di Uwe Hochgeschurtz, a sua volta promosso al ruolo di direttore operativo dell'area Enlarged Europe del gruppo Stellantis.

Advertising

OpelAutotecnica : Prova Nuovo #OpelGrandland in azione. Prestazioni audaci. Puro stile. Il SUV Plug-in Hybrid di Opel non conosce com… - OpelAutotecnica : ?? PRESENTA UN AMICO IN OFFICINA ?? Per te fino a 50 € di buono! ?? Per il tuo amico fino al al 30% di sconto! ?? In… - ilgiornaledgt : Nuova Opel Manta 2024: il nuovo maxi suv tedesco sarà elettrico? - infoiteconomia : Opel ha un nuovo CEO - OpelAutotecnica : Fuori un design distintivo e audace, dentro un silenzio rilassante. Nuovo #OpelGrandland Plug-in Hybrid. #PHEV… -