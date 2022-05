Ondata di calore in arrivo: sarà un fine settimane rovente con punte di 35 gradi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Previsioni meteo per il weekend, tempo stabile e tanto sole in Italia con l’assalto dell’anticiclone Hannibal che riporterà condizioni calde come e forse più del maggio 2003. Per chi lo ricorda il mese primaverile rovente che precedette la famosa caldissima Estate 2003. Una prima tendenza indica che le temperature massime di Sabato 21 a Torino, Milano, Bologna, Ferrara, Palermo e Cagliari potrebbero nettamente superare quelle del Maggio 2003, rendendo questo periodo anticiclonico da record. In pratica avremo un Anticipo d’Estate come quello di 19 anni fa confermando l’attuale gravità della situazione, anche in termini di siccità. Nel 2003 il Maggio rovente sul Nord Italia e in Francia favorì, in seguito, la persistenza di valori termici elevati. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti per il weekend condizioni di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Previsioni meteo per il weekend, tempo stabile e tanto sole in Italia con l’assalto dell’anticiclone Hannibal che riporterà condizioni calde come e forse più del maggio 2003. Per chi lo ricorda il mese primaverileche precedette la famosa caldissima Estate 2003. Una prima tendenza indica che le temperature massime di Sabato 21 a Torino, Milano, Bologna, Ferrara, Palermo e Cagliari potrebbero nettamente superare quelle del Maggio 2003, rendendo questo periodo anticiclonico da record. In pratica avremo un Anticipo d’Estate come quello di 19 anni fa confermando l’attuale gravità della situazione, anche in termini di siccità. Nel 2003 il Maggiosul Nord Italia e in Francia favorì, in seguito, la persistenza di valori termici elevati. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti per il weekend condizioni di ...

