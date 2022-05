Omicidi, torture e sparizioni. L’indagine dell’Ong che accusa le forze russe di crimini di guerra in Ucraina – Il video (Di mercoledì 18 maggio 2022) Human Rights Watch (Hrw) afferma di aver documentato una serie di presunti crimini dei soldati russi contro i civili nelle regioni di Kiev e Chernihiv, nella parte settentrionale dell’Ucraina. L’organizzazione non governativa internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani è stata citata dalla Cnn per aver diffuso storie di tortura, Omicidi e sparizioni forzate su alcune delle città ucraine più colpite dalle forze russe. A raccontarlo è un rapporto di Hrw pubblicato il 18 maggio. «Le forze russe che controllano gran parte delle regioni di Kiev e Chernihiv nell’Ucraina nord-orientale da fine febbraio a marzo 2022 hanno sottoposto i civili a esecuzioni sommarie, torture e altri gravi abusi che sono evidenti ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Human Rights Watch (Hrw) afferma di aver documentato una serie di presuntidei soldati russi contro i civili nelle regioni di Kiev e Chernihiv, nella parte settentrionale dell’. L’organizzazione non governativa internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani è stata citata dalla Cnn per aver diffuso storie di tortura,forzate su alcune delle città ucraine più colpite dalle. A raccontarlo è un rapporto di Hrw pubblicato il 18 maggio. «Leche controllano gran parte delle regioni di Kiev e Chernihiv nell’nord-orientale da fine febbraio a marzo 2022 hanno sottoposto i civili a esecuzioni sommarie,e altri gravi abusi che sono evidenti ...

