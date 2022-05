Oltre 3 milioni per ammodernare gli impianti di risalita della Lombardia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Stanziati 3,12 milioni a fondo perduto per l’ammodernamento e l’efficientamento degli impianti di risalita dei comprensori montani lombardi di carattere locale. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta del presidente della Regione Lombardia, di concerto con l’assessore alla Montagna. Il testo contiene i criteri per l’assegnazione di contributi in conto capitale. Finanziamenti per favorire interventi di innovazione tecnologica, di adeguamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita. Oltre che delle piste da sci e dei dispositivi di innevamento programmato dei comprensori locali. Un contributo importante anche in chiave olimpica. “Si tratta di un sostegno significativo per supportare le attività ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 18 maggio 2022) Stanziati 3,12a fondo perduto per l’ammodernamento e l’efficientamento deglididei comprensori montani lombardi di carattere locale. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta del presidenteRegione, di concerto con l’assessore alla Montagna. Il testo contiene i criteri per l’assegnazione di contributi in conto capitale. Finanziamenti per favorire interventi di innovazione tecnologica, di adeguamento e miglioramento dei livelli di sicurezza deglidiche delle piste da sci e dei dispositivi di innevamento programmato dei comprensori locali. Un contributo importante anche in chiave olimpica. “Si tratta di un sostegno significativo per supportare le attività ...

