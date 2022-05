Olivera-Napoli | ci siamo | che cosa manca per l’ufficialità

(Di mercoledì 18 maggio 2022)sempre meno aldel secondo rinforzo delper la prossima stagione, dopo che Khvicha Kvaratskhelia è stato annunciato dallo stesso De Laurentiis. Il terzino sinistro del Getafe Mathias, infatti, è sempre più vicino a diventare un giocatore azzurro dalla prossima stagione. FOTO: Getty –Getafe Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, c’è già (da tempo) l’accordo con il giocatore, mentreno gli ultimi dettagli con la società. Gli spagnoli vorrebbero il pagamento integrale della clausola da 20 milioni di euro, ma sono pronti anche ad accontentarsi di 15., dunque, solo la definitiva intesa economica, anche per quel che riguarda le modalità di pagamento. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva.

