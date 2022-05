Ok al DL Aiuti | 200 euro per 31milioni di italiani | 130mln per PMI a fondo perduto

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il DLha ricevuto il bollino ufficiale dalla Ragioneria generale dello Stato: questo significa che, nell’arco di pochi giorni, il decreto passerà al Colle per la firma del Presidente della Repubblica e poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che lo renderà effettivo. Il provvedimento, che prevede 59 articoli, mette a disposizione risorse apari a 130 milioni diper le imprese colpite dagli effetti della crisi in Ucraina e un bonus unico di 200per 31,5 milioni di, oltre al taglio di 30 centesimi delle accise sui carburanti, che durerà fino all’8 luglio e che si estende anche al metano. La misura verrà interamente coperta dalla tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche, che sale dal 10% al 25%, e che garantirà un gettito da ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva il decreto aiuti, 200 euro a oltre metà degli italiani. Ok dalla Ragioneria dello Stato. Da tassa su extra-p… - FnpCisl : ??Il Governo ha recepito le istanze della #Cisl e della #FNP ??Oltre metà degli italiani riceverà a luglio il bonus 2… - MaurilioVitto : RT @il_Portavoce_: Decreto aiuti, a metà popolazione spetterà il bonus una tantum da 200 euro. Chi ci rientra? #decretoaiuti #200euro #duec… - caafcgil_ER : RT @LeggiOggi_it: Il #bonus200euro per dipendenti, pensionati e autonomi è finalmente ufficiale. Verrà erogato anche a #colf e lavoratori d… - Desiree11142174 : @MarcoRizzoPC Ma di che aiuti parla? Dei 200€ del Draghipoli? -

... gli strumenti messi in campo dal Governo Draghi nell'ultimo Decreto(su tutti, il bonuseuro una tantum per contrastare i rincari della guerra) non sono sufficienti : "al leader della Lega ...euro spettano ai lavoratori domestici che abbiano uno o più rapporti di lavoro al momento dell'entrata in vigore del decreto. L'importo verrà corrisposto dall'Istituto di Previdenza ...Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto Aiuti è ufficiale l’erogazione del bonus di 200 euro anche a lavoratori autonomi, professionisti, ...Non c'è soltanto il bonus da 200 euro per far fronte all'aumento delle bollette e più in generale dei prezzi al consumo, dettati dalla crisi energetica e dai rincari delle materie prime. Il decreto ai ...