Oggi 18 maggio | Giovanni Paolo II | il suo commovente grazie a chi gli ha dato la vita

Advertising

ItalyMFA : #IDAHOBIT | Oggi #17maggio la #Farnesina celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la tran… - teatrolafenice : Oggi è il nostro compleanno: 230 anni! Il 16 maggio 1792, dopo un paio d’anni di lavori e uno di progetti, nascevam… - beppe_grillo : Oggi, martedì 17 maggio, alle ore 18.30 non perderte la terza delle #10LezionidiPolitica. Saranno presenti Domenico… - _4reF01 : RT @TeofiloSteven: ore 7.57 di mercoledì 18 maggio 2022…e questi sono gli articoli sul Milan di oggi…sto piangendo - CaterinaBuffol1 : RT @_teamARMY_: La sfida ha inizio! Da oggi votate per le canzoni dei @BTS_twt che più vi fanno battere il cuore, vi emozionano e vi fanno… -

IL GIORNO

Gli ambasciatori di Finlandia e Svezia con il segretario della Nato Stoltenberg Roma, 182022 - Gli ambasciatori di Finlandia e Svezia , Klaus Korhonen e Axel Wernhoff,hanno formalmente presentato le richieste dei due Paesi di adesione alla Nato . Le domande per entrare a far ...Il segretario di Stato americano Antony J. Blinken si reca a New Yorke vi rimane sino a domani 19per convocare riunioni e mobilitare l'azione sulla sicurezza alimentare globale. "Gli Stati Uniti si impegnano a porre fine alla fame e alla malnutrizione e a ... Bollettino Covid Lombardia di oggi 17 maggio: contagi e decessi Inizia oggi, mercoledì 18 maggio 2022, la nuova e ambiziosa Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) per introdurre in tutta l’Unione il divieto di allevamento di animali per la produzione di pellicce, ...Dopo essere stato annullato nel 2020 ed essersi svolto in digitale nel 2021, torna da lunedì 23 a martedì 31 maggio 2022 alla sua dimensione dal vivo e lo fa alla grande, aumentando i giorni e ...