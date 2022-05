Obbligo di pannelli solari sui tetti | i piani dell’UE

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 18 maggio 2022) La bozza del piano REPowerEU per porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili russi prevede lo stanziamento di 195 miliardi di euro. Secondo quanto trapelato la Commissione europea promuoverà l’installazione disuidi ogni edificio pubblico entro il 2025 e allenterà la politica ambientale in modo da rendere più rapida l’approvazione di nuovi impianti di energia rinnovabile. Obiettivo 500 GW per la capacità totale di energia solare entro il 2030 La Commissione europea potrebbe fissare gli obiettivi per la capacità di energia solare a 300 GW per il 2025 e a 500 GW per il 2030. L’installazione disuiè una componente importante e gli edifici con il più alto consumo energetico, avrebbero la priorità secondo i...