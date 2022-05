Nuovo resoconto informativo della Commissione per la transizione energetica: per ottenere la sicurezza energetica che desidera, l'Europa deve accelerare la transizione verso l'energia pulita (Di mercoledì 18 maggio 2022) LONDRA, 18 maggio 2022 /PRNewswire/



Nel suo ultimo resoconto informativo, "Creare la sicurezza energetica accelerando le transizioni energetiche", l'ETC esplora il modo in cui l'Europa e altre regioni possono costruire la sicurezza energetica e accelerare la necessaria transizione energetica. Il documento valuta i piani a breve termine dell'Europa per ridurre la dipendenza dalla Russia per il petrolio e il gas e stima che le importazioni di gas potrebbero ridursi di almeno il 50 per cento in un anno, con ulteriori tagli che dipenderanno principalmente dai cambiamenti nel comportamento dei consumatori e delle imprese con lo scopo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) LONDRA, 18 maggio 2022 /PRNewswire/Nel suo ultimo, "Creare laaccelerando le transizioni energetiche", l'ETC esplora il modo in cui l'e altre regioni possono costruire lala necessaria. Il documento valuta i piani a breve termine dell'per ridurre la dipendenza dalla Russia per il petrolio e il gas e stima che le importazioni di gas potrebbero ridursi di almeno il 50 per cento in un anno, con ulteriori tagli che dipenderanno principalmente dai cambiamenti nel comportamento dei consumatori e delle imprese con lo scopo di ...

Advertising

Zerovirgola2 : @lupovittorio42 Ha fatto il resoconto della trionfale serata di ieri del suo guru o si è limitata a recitare stralc… - cgil_fp : RT @FpCgilNazionale: ?? Rinnovo del contratto per le lavoratrici e i lavoratori della Sanità Pubblica, oggi #17maggio in @aran_agenzia un nu… - antonioamantini : RT @FpCgilNazionale: ?? Rinnovo del contratto per le lavoratrici e i lavoratori della Sanità Pubblica, oggi #17maggio in @aran_agenzia un nu… - maurods2010 : RT @FpCgilNazionale: ?? Rinnovo del contratto per le lavoratrici e i lavoratori della Sanità Pubblica, oggi #17maggio in @aran_agenzia un nu… - CGILModena : RT @FpCgilNazionale: ?? Rinnovo del contratto per le lavoratrici e i lavoratori della Sanità Pubblica, oggi #17maggio in @aran_agenzia un nu… -