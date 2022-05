Nuovo motore all’avanguardia: È quasi pronto al commercio, li sostituirà tutti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Funziona a metano e ossigeno liquido. E a quanto pare può fornire una spinta di dieci tonnellate. Si tratta dell’M10, il primo motore a razzo green tutto italiano. Attualmente in fase di collaudo in Sardegna, il motore sarà usato dall’ESA, l’agenzia spaziale europea sui vettori che porteranno l’uomo nello Spazio. A quanto pare è la prima volta che un razzo del genere viene sviluppato in Europa per conto dell’ESA. L’obiettivo è quello di creare un propulsore totalmente pulito dal punto di vista ecologico. Un motore green, progettato e testato in Italia – curiosauro.itM10, il primo motore a razzo green prodotto in Italia Eccolo il primo motore a razzo green. Si chiama M10 e ha inaugurato con successo la fase di collaudo nel poligono di Perdasdefogu in Sardegna. Si basa su propellenti in metano e ossigeno ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Funziona a metano e ossigeno liquido. E a quanto pare può fornire una spinta di dieci tonnellate. Si tratta dell’M10, il primoa razzo green tutto italiano. Attualmente in fase di collaudo in Sardegna, ilsarà usato dall’ESA, l’agenzia spaziale europea sui vettori che porteranno l’uomo nello Spazio. A quanto pare è la prima volta che un razzo del genere viene sviluppato in Europa per conto dell’ESA. L’obiettivo è quello di creare un propulsore totalmente pulito dal punto di vista ecologico. Ungreen, progettato e testato in Italia – curiosauro.itM10, il primoa razzo green prodotto in Italia Eccolo il primoa razzo green. Si chiama M10 e ha inaugurato con successo la fase di collaudo nel poligono di Perdasdefogu in Sardegna. Si basa su propellenti in metano e ossigeno ...

