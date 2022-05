Nonna Lina di Bang Bang Baby | “Niente di banale | già visto o prevedibile”

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Dora Romano ha rilasciato un’intervista a Davide Maggio. L’attrice reduce del successo dinei panni diha parlato della serie tv, dei suoi lavori passati e del futuro.si racconta Su Prime Video dal 19 maggio verrà rilasciato il sesto episodio della serie tvmentre dal 26 maggio saranno messi in onda i restanti episodi. L’interprete di, Dora Romano ha spiegato di non avere potuto studiare molto il personaggio di Maria Serraino perché non si sa molto sulla sua vita privata. Tuttavia, l’attrice ha rivelato di aver messo tutta la sua esperienza professionale ...

... per il ruolo di Blanca Ferrando in Blanca (Raiuno) Laura Morante, per il ruolo di Alba Ristuccia in A casa tutti bene - La serie (Sky) Dora Romano, per il ruolo diin Bang Bang Baby (...Tutto sempre sotto la guida della colorita famiglia Barone guidata dalla matriarca( Dora Romano ). Ritroveremo inoltre, tra gli altri, anche Antonio Gerardi , Lucia Mascino e Giuseppe De ... Dora Romano | Nonna Lina di Bang Bang Baby | a DM | «Con L'Amica Geniale è iniziata la mia seconda vita» Oltre quarant’anni di carriera alle spalle, quasi tutti passati sui palcoscenici teatrali, anche accanto a Vittorio Gassman e ai De Filippo. Una seconda vita lavorativa esplosa in tv e al cinema, dove ...Cambio di programmazione last minute: slitta la Parte 2 della serie originale italiana. Se avevate programmato una maratona degli ultimi 5 episodi della prima stagione di Bang Bang Baby su Prime Video ...