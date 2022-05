Non solo Origi: Milan, nuovo un colpo in attacco per Pioli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Milan è molto attivo sul mercato attaccanti. Non solo Origi del Liverpool, la dirigenza è pronta a regalare a Pioli un altro colpo. In attesa di sapere se lo Scudetto tornerà ad essere cucito sulle maglie rossonere, il Milan guarda con interesse anche al mercato. Mentre Stefano Pioli e la squadra sono giustamente concentrati Questo articolo è comparso nella sua versione Originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ilè molto attivo sul mercato attaccanti. Nondel Liverpool, la dirigenza è pronta a regalare aun altro. In attesa di sapere se lo Scudetto tornerà ad essere cucito sulle maglie rossonere, ilguarda con interesse anche al mercato. Mentre Stefanoe la squadra sono giustamente concentrati Questo articolo è comparso nella sua versionenale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Giorgiolaporta : Ecco alcuni titoli dell’anno contro i #noVax. Abbiamo sostituito la parola con #gay, #neri, #trans e #Rom. Perché p… - thetrueshade : Una volta ti ho chiesto se giocassi a Fifa e tu mi hai risposto “si ma a quel videogioco mi fanno troppo forte solo… - matteorenzi : Certe emozioni non si possono spiegare, bisogna viverle. Grazie a chi ha reso la prima presentazione de Il Mostro u… - laregiaaaaa : Comunque io i complimenti a Barù vorrei farli perché a uno che ti dice ' lei non fa niente grigia solo la carne, mi… - amerigo91 : RT @GianricoCarof: A quanto pare (sottolineo: “a quanto pare”) ospiti russi - cioè propagandisti russi - appaiono solo in programmi della t… -