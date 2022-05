Noi paghiamo il gas in rubli ma Mosca espelle i nostri diplomatici (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Russia ha optato per la linea dura sul fronte diplomatico. Mosca ha infatti annunciato l’espulsione di numerosi diplomatici europei: 24 italiani, 27 spagnoli e 34 francesi. “La prima riflessione che viene in mente è che non bisogna assolutamente interrompere i canali diplomatici, è chiaramente un atto ostile anche in risposta alle nostre espulsioni, ma è un atto ostile anche verso l'Unione europea, perché sono stati espulsi anche i diplomatici francesi, spagnoli”, ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi. “Ma questo”, ha proseguito, “non deve assolutamente portate a una interruzione dei canali diplomartici perché è attraverso quei canali che, se ci si riuscirà, si arriverà alla pace ed è questo che noi vogliamo”. Un “ferma condanna” di quanto accaduto è arrivata anche dalla Francia. La mossa di ... Leggi su panorama (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Russia ha optato per la linea dura sul fronte diplomatico.ha infatti annunciato l’espulsione di numerosieuropei: 24 italiani, 27 spagnoli e 34 francesi. “La prima riflessione che viene in mente è che non bisogna assolutamente interrompere i canali, è chiaramente un atto ostile anche in risposta alle nostre espulsioni, ma è un atto ostile anche verso l'Unione europea, perché sono stati espulsi anche ifrancesi, spagnoli”, ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi. “Ma questo”, ha proseguito, “non deve assolutamente portate a una interruzione dei canali diplomartici perché è attraverso quei canali che, se ci si riuscirà, si arriverà alla pace ed è questo che noi vogliamo”. Un “ferma condanna” di quanto accaduto è arrivata anche dalla Francia. La mossa di ...

