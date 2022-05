No! La rappresentante della Polonia Ida Nowakowska non ha fatto il saluto nazista durante l’Eurovision (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo le accuse rivolte al cantante dei Kalush, vincitori dell’Eurovision 2021, per un fantomatico saluto nazista (ne parliamo qui), anche la rappresentante della giuria polacca Ida Nowakowska è diventata vittima delle insinuazioni da parte degli utenti social. durante l’annuncio dei 12 punti assegnati all’Ucraina, Ida avrebbe fatto un saluto nazista con il braccio teso, ma dai fotogrammi si comprende che il gesto era un altro (e che aveva fatto anche in passato pubblicamente). Per chi ha fretta La rappresentante polacca all’Eurovision, Ida Nowakowska, è stata accusata di aver fatto il saluto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dopo le accuse rivolte al cantante dei Kalush, vincitori del2021, per un fantomatico(ne parliamo qui), anche lagiuria polacca Idaè diventata vittima delle insinuazioni da parte degli utenti social.l’annuncio dei 12 punti assegnati all’Ucraina, Ida avrebbeuncon il braccio teso, ma dai fotogrammi si comprende che il gesto era un altro (e che avevaanche in passato pubblicamente). Per chi ha fretta Lapolacca al, Ida, è stata accusata di averil...

