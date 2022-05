No! I voti all’Eurovision della Romania (e di altri Paesi) non sono stati truccati per far vincere l’Ucraina (Di mercoledì 18 maggio 2022) Circola la teoria che i voti dati dalle giurie di diversi Paesi all’Eurovision sarebbero stati truccati per fare vincere il gruppo ucraino Kalush Orchestra, sostenuta facendo riferimento a un’accusa della Romania all’emittente del festival. I voti di alcuni Paesi, tra cui la Romania, sono stati ricalcolati in seguito a sospetti di irregolarità. La vicenda però necessita di essere raccontata per intero per essere compresa. Per chi ha fretta: Sì alcuni voti sono stati modificati dall’emittente dell’Eurovision; No, le modifiche non hanno fatto vincere l’Ucraina; I ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Circola la teoria che idati dalle giurie di diversisarebberoper fareil gruppo ucraino Kalush Orchestra, sostenuta facendo riferimento a un’accusaall’emittente del festival. Idi alcuni, tra cui laricalcolati in seguito a sospetti di irregolarità. La vicenda però necessita di essere raccontata per intero per essere compresa. Per chi ha fretta: Sì alcunimodificati dall’emittente dell’Eurovision; No, le modifiche non hanno fatto; I ...

