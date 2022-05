Nicholas Sparks produrrà tre film per Universal, tra cui l'adattamento di The Wish (Di mercoledì 18 maggio 2022) Nicholas Sparks produrrà tre film per la Universal, tra cui l'adattamento del suo romanzo del 2021, The Wish. Nicholas Sparks, autore di bestseller come Le pagine della nostra vita, ha stipulato un accordo di produzione con la Universal Pictures, che lo vedrà produrre tre film per lo studio insieme a Anonymous Content. Tra i progetti in programma, anche l'adattamento del suo romanzo The Wish. Grazie al nuovo accordo raggiunto da Nicholas Sparks e Universal, il pubblico avrà l'opportunità di vedere sul grande schermo ben tre film prodotti dall'autore di un bestseller molto amato come Le pagine della ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 maggio 2022)treper la, tra cui l'del suo romanzo del 2021, The, autore di bestseller come Le pagine della nostra vita, ha stipulato un accordo di produzione con laPictures, che lo vedrà produrre treper lo studio insieme a Anonymous Content. Tra i progetti in programma, anche l'del suo romanzo The. Grazie al nuovo accordo raggiunto da, il pubblico avrà l'opportunità di vedere sul grande schermo ben treprodotti dall'autore di un bestseller molto amato come Le pagine della ...

Advertising

corrycorra : 'Dopo uno sbaglio puoi continuare a vivere, ma se non altro non hai il rimpianto di non sapere come sarebbe potuto… - albertopetro2 : RT @GerardLDonadoni: @yianniseinstein @renatoantares50 @neblaruz @albertopetro2 @hayertalbema3ak @PaolaToogoodxme @FriendArt_ @MarisaPetrin… - ritamay1 : RT @GerardLDonadoni: @yianniseinstein @renatoantares50 @neblaruz @albertopetro2 @hayertalbema3ak @PaolaToogoodxme @FriendArt_ @MarisaPetrin… - agustin_gut : RT @GerardLDonadoni: @yianniseinstein @renatoantares50 @neblaruz @albertopetro2 @hayertalbema3ak @PaolaToogoodxme @FriendArt_ @MarisaPetrin… - ceconomou56 : RT @GerardLDonadoni: @yianniseinstein @renatoantares50 @neblaruz @albertopetro2 @hayertalbema3ak @PaolaToogoodxme @FriendArt_ @MarisaPetrin… -