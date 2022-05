Netflix | tagliati 150 posti di lavoro La società | “Il rallentamento della crescita dei ricavi significa diminuire la crescita dei costi”

(Di mercoledì 18 maggio 2022), la nota piattaforma di streaming, taglierà circa 150di, la maggior parte dei quali negli Stati Uniti. “Come abbiamo spiegato in occasione dei guadagni, il nostrodeiche dobbiamo ancheladeicome azienda”, ha detto alla Cnbc un rappresentantestatunitense. “Questi cambiamenti – ha proseguito – sono guidati principalmente dalle esigenze aziendali piuttosto che dalle prestazioni individuali, il che li rende particolarmente difficili poiché nessuno di noi vuole dire addio a colleghi così straordinari. Stiamo lavorando duramente per ...

, sforbiciata in arrivo: la maggior parte delle perdite negli Stati Uniti Il calo degli abbonamenti manda ko la piattaforma di streaming più famosa al mondo:ha annunciato il taglio di 150 posti di lavoro in seguito al rallentamento delle entrate e al calo degli abbonati che ha scosso l'industria dell'intrattenimento. L'azienda non ha specificato ...Alla base dell'emorragia di utenti i 700milafuori in Russia, Paese che la web tv ha ... 'Le persone potranno abbonarsi aa condizioni più vantaggiose purché accettino , diciamo ... Netflix, tagliati 150 posti di lavoro. La società: “Il rallentamento della crescita dei ricavi… Netflix è stata costretta a tagliare il personale dopo la trimestrale non certo esaltante: licenziati 150 dipendenti.Il recente crollo degli abbonati Netflix registrato nel primo trimestre del 2022 ha portato il colosso dello streaming a tagliare 150 posti di lavoro.