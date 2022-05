(Di mercoledì 18 maggio 2022) Una decisione difficile, un intervento doloroso.ha annunciato il taglio di 150di. Il rallentamento delle entrate e ilha scosso l’industria dell’intrattenimento. L’azienda non ha specificato quali dipartimenti saranno interessati dai tagli. Ma sla maggior parte delle perdite dididovrebbero esserci negli Stati Uniti., duro dare l’addio a «colleghi così grandi» «Come abbiamo spiegato in occasione dei guadagni, il rallentamento della crescita deici costringe a rallentare anche la crescita dei costi»- Lo ha ammesso un portavoce di. «Purtroppo oggi lasciamo andare circa 150 dipendenti, per lo più statunitensi. Questi ...

Advertising

simonamancini24 : RT @SecolodItalia1: Netflix taglia 150 posti di lavoro dopo il crollo degli abbonati (200mila in meno) e il calo dei ricavi - SecolodItalia1 : Netflix taglia 150 posti di lavoro dopo il crollo degli abbonati (200mila in meno) e il calo dei ricavi… - Primaonline : Netflix taglia 150 posti dopo il calo abbonati e ripensa modello di business - zazoomblog : Netflix: taglia 150 posti di lavoro dopo il crollo degli abbonati - #Netflix: #taglia #posti #lavoro - TV7Benevento : Netflix: taglia 150 posti di lavoro dopo il crollo degli abbonati - -

L'annuncio arriva dopo cheha registrato una perdita di 200.000 abbonati nel primo trimestre per la prima volta in più di un decennio. Il servizio di streaming con sede a Los Gatos, in ...Los Angeles, 18 mag. "ha annunciato il taglio di 150 posti di lavoro in seguito al rallentamento delle entrate e al calo degli abbonati che ha scosso l'industria dell'intrattenimento. L'azienda non ha specificato ...Che fine ha fatto Sara (¿Quién mató a Sara) è una serie televisiva messicana ideata da José Ignacio Valenzuelal e Perro Azul. La serie è prodotta e distribuita da Netflix dal 18 maggio 2022. Álex Gu ...Dopo l’annuncio del mese scorso del crollo degli abbonati, Netflix ha annunciato che ci saranno tagli senza specificare quali dipartimenti saranno interessati, anche se la maggior parte delle perdite ...