Nel mio nome: il nuovo trailer del documentario di Nicolò Bassetti, al cinema il 13, 14 e 15 giugno (Di mercoledì 18 maggio 2022) Svelato il nuovo trailer di Nel mio nome, documentario di Nicolò Bassetti prodotto da Elliot Page che uscirà in sala con I Wonder Pictures il 13, 14 e 15 giugno. Il 17 maggio si celebra la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, per commemorare la rimozione dell'omosessualità dalla lista delle malattie mentali dell'Organizzazione mondiale della sanità nel 1990, e ricordare la necessità di un impegno costante per contrastare l'omolesbobitransfobia. Cogliendo questa importante occasione, I Wonder Pictures ha diffuso ieri il nuovo trailer del documentario Nel mio nome di Nicolò Bassetti, eccezionalmente nei cinema il 13, 14 ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 maggio 2022) Svelato ildi Nel miodiprodotto da Elliot Page che uscirà in sala con I Wonder Pictures il 13, 14 e 15. Il 17 maggio si celebra la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, per commemorare la rimozione dell'omosessualità dalla lista delle malattie mentali dell'Organizzazione mondiale della sanità nel 1990, e ricordare la necessità di un impegno costante per contrastare l'omolesbobitransfobia. Cogliendo questa importante occasione, I Wonder Pictures ha diffuso ieri ildelNel miodi, eccezionalmente neiil 13, 14 ...

CarloCalenda : Unica soluzione l’obbligo di registrarsi con identità verificata! Basta ragazzini di 10 anni che si espongono, prof… - forumJuventus : Il saluto di Chiellini: 'La Juve per me è stata tutto: gioia, serenità e gratitudine sono le sensazioni che convivo… - Ruffino_Lorenzo : Borghi dice che l’eccesso di mortalità registrato tra gli under 40 nel 2021 rispetto all'anno precedente si spieghe… - LattuadaGiacomo : @torinoug1906 Boh Lukic e Marin secondo me possono tranquillamente fare ciò che Pobega fa e ci aggiungono anche qua… - StefaniaStefyss : RT @La_Bianconera: 'Vi porterò sempre con me e nel mio cuore perché mi avete dato tanto amore, tanto rispetto. Io spero di avervi dato un p… -