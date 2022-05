Nato, la Turchia blocca il primo voto sull’adesione di Finlandia e Svezia: «Prima dobbiamo trovare un accordo» (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Turchia ha bloccato il primo voto sulla richiesta di adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. Lo fa sapere il Financial Times, spiegando che lo stop di Ankara è arrivato nel corso di una riunione degli ambasciatori a Bruxelles e riguarda la decisione iniziale dell’Alleanza di esaminare le richieste dei due Paesi. La decisione della Turchia rischia di compromettere le chance di un rapido ingresso di Stoccolma e Helsinki nella Nato, auspicato dal segretario generale Jens Stoltenberg. «Non stiamo dicendo che non possono essere membri dell’Alleanza», è la posizione di Ankara. «Solo che dobbiamo essere sulla stessa lunghezza d’onda riguardo alla minaccia che stiamo affrontando. Vogliamo raggiungere un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lahato ilsulla richiesta di adesione dialla. Lo fa sapere il Financial Times, spiegando che lo stop di Ankara è arrivato nel corso di una riunione degli ambasciatori a Bruxelles e riguarda la decisione iniziale dell’Alleanza di esaminare le richieste dei due Paesi. La decisione dellarischia di compromettere le chance di un rapido ingresso di Stoccolma e Helsinki nella, auspicato dal segretario generale Jens Stoltenberg. «Non stiamo dicendo che non possono essere membri dell’Alleanza», è la posizione di Ankara. «Solo cheessere sulla stessa lunghezza d’onda riguardo alla minaccia che stiamo affrontando. Vogliamo raggiungere un ...

