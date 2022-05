Nato, la premier finlandese Martin: “Vogliamo garantire sicurezza per noi e per l’Europa. Per questo Parlamento ha chiesto adesione” (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Il contesto della sicurezza europea è cambiato perché la Russia ha detto che non rispetta i principi fondamentali e vuole limitare la libertà degli altri Paesi e noi non siamo disposti a tollerare questa guerra. Noi Vogliamo garantirci la sicurezza per noi e per l’Ue”. Così la prima ministra finlandese, Sanna Marin, in conferenza stampa dopo l’incontro con Mario Draghi. “La decisione del Parlamento è stata quasi unanime ed il nostro presidente della Repubblica ha riconosciuto che l’adesione alla Nato rafforza l’alleanza nel suo insieme ed è importante che anche la Svezia ha deciso di aderire”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Il contesto dellaeuropea è cambiato perché la Russia ha detto che non rispetta i principi fondamentali e vuole limitare la libertà degli altri Paesi e noi non siamo disposti a tollerare questa guerra. Noigarantirci laper noi e per l’Ue”. Così la prima ministra, Sanna Marin, in conferenza stampa dopo l’incontro con Mario Draghi. “La decisione delè stata quasi unanime ed il nostro presidente della Repubblica ha riconosciuto che l’allarafforza l’alleanza nel suo insieme ed è importante che anche la Svezia ha deciso di aderire”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

