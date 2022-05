Nato, esercitazioni militari in Sardegna. Abitanti infuriati: “Inquinano e rovinano l’estate” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag – Com’era prevedibile, le esercitazioni della Nato in Sardegna non hanno esattamente raccolto i favori della popolazione (per usare un eufemismo). Lo rende noto Tgcom24, riprendendo un servizio di Mattino Cinque. Nato in Sardegna, gli Abitanti non ci stanno La Nato in Sardegna non sta rendendo facile la vita degli Abitanti, abituati a ben altri ritmi, a quiete costante oltre che – ovviamente – anche a un indotto turistico importantissimo per l’economia della regione. E così a Mattino Cinque News, gli intervistati tuonano così: “Viviamo su un’isola che ha una forte vocazione turistica grazie al mare, alla montagna e all’ambiente. Per noi, che stiamo uscendo da un periodo di chiusura totale a causa della pandemia,vedere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag – Com’era prevedibile, ledellainnon hanno esattamente raccolto i favori della popolazione (per usare un eufemismo). Lo rende noto Tgcom24, riprendendo un servizio di Mattino Cinque.in, glinon ci stanno Lainnon sta rendendo facile la vita degli, abituati a ben altri ritmi, a quiete costante oltre che – ovviamente – anche a un indotto turistico importantissimo per l’economia della regione. E così a Mattino Cinque News, gli intervistati tuonano così: “Viviamo su un’isola che ha una forte vocazione turistica grazie al mare, alla montagna e all’ambiente. Per noi, che stiamo uscendo da un periodo di chiusura totale a causa della pandemia,vedere ...

ShooterHatesYou : La verità sulle esercitazioni NATO in Sardegna - RaiNews : Nei mari della #Sardegna è in corso #MareAperto22, 'il maggior evento addestrativo della Marina Militare'. C'entra… - fattoquotidiano : Sardegna, esercitazioni Nato al posto delle vacanze: dal Poetto a Villasimius, chiuse 17 aree costiere. Impegnati a… - v3rd3acqua : RT @VisioneTv: Bella stagione, torna il turismo? Non per i sardi: a maggio spiagge e servizi devono restare chiusi, perché c'è la Nato che… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: La protesta a 'Mattino Cinque News' -