Nato, cosa pensano gli 'altri neutrali' dopo la richiesta d'adesione di Svezia e Finlandia: dai 'cedimenti' in Austria alla fermezza di Malta (Di mercoledì 18 maggio 2022) La scelta fatta da Finlandia e Svezia in merito all'adesione alla Nato ha spezzato il fronte, poco conosciuto, dei Paesi europei non allineati ed oggi formato unicamente da Austria, Cipro, Irlanda, Malta e Svizzera. Queste nazioni, per un motivo o per l'altro, decisero di non schierarsi formalmente con l'Alleanza Atlantica durante la Guerra Fredda, preferendo non esporsi a possibili ritorsioni da parte del Patto di Varsavia. Gli orientamenti politici di questi Paesi sono chiaramente filo-occidentali, ma l'adozione della neutralità ha prevalso su ogni altra considerazione. Lo scoppio della guerra in Ucraina ha però spinto Helsinki e Stoccolma a un ripensamento importante e alla formalizzazione della domanda di adesione alla Nato

